Ukrayna'da dün başlayan oy verme işlemi devam ediyor

Sonat Kerem / Kiev, 17 Haziran () - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ukrayna’da oy verme işlemleri devam ediyor.

T.C. Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu’nda dün başlayan oy verme işlemleri bugün saat 21.00’a kadar devam edecek.

Ukrayna’da 2017 Anayasa Referandumunda kayıtlı iki bin 734 seçmenin yüzde 35.7’si sandığa gitmişti.

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