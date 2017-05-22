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Ukrayna'da Devlet Başkanı Poroşenko'ya protesto

Sonat Kerem / Kiev, 22 Mayıs ()- Ukrayna Devlet Başkan Petro Poroşenko, katıldığı bir törende halkın yoğun protestosu ile karşılaştı. Poroşenko, başkent Kiev’e bağlı Bıkovnya kasabasında, Stalin zamanında hayatını kaybeden kişiler...

Ukrayna'da Devlet Başkanı Poroşenko'ya protesto

Sonat Kerem / Kiev, 22 Mayıs ()- Ukrayna Devlet Başkan Petro Poroşenko, katıldığı bir törende halkın yoğun protestosu ile karşılaştı.
Poroşenko, başkent Kiev’e bağlı Bıkovnya kasabasında, Stalin zamanında hayatını kaybeden kişiler için yapılan anıt mezarı ziyareti sırasında halk tarafından protesto edildi.
Mezarlara çiçek bırakan Ukraynalı lider, anıttan ayrıldığı sırada kalabalık bir grup tarafından protesto edildi. “Neden Avrupa’nın en yoksul devletinde bu kadar zengin bir başkan var?” diye soran protestocular, “Yüz karası”, “Yalancı”, “İstifa et” diye bağırdı. Protestocularla bir süre konuşan Poroşenko, eşi ile birlikte anıttan ayrıldı.
Ukrayna’nın en zengin isimlerinden biri olan Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Forbes dergisinin 2015 yılı verilerine göre 940 milyon doların üzerinde servete sahip.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------////TV KAYDI

Poroşenko'nun halkla konuşması

Protestolar 

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