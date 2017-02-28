Ukrayna'da cadde isimlerinde "devrim": "Lenin" gitti, "John Lennon" geldi

Rusya yanlısı iktidarın devrilmesi sonrası Batı eksenine kayan Ukrayna’da, “Sovyet ve komünizm simgelerini” tarihe gömme operasyonunun bilançosu mercek altına alındı. Ukrayna basınının derlediği verilere göre, Ukrayna’da yeni iktidarın başa geldiği ve milliyetçilik akımının güçlendiği son üç yıl boyunca tam 11 bin caddenin ismi değiştirildi. Ukrayna genelinde bu dönemde en fazla değiştirilen cadde isimleri “Lenin” ve “Ekim” (500 cadde) oldu. Komsomolskaya (SSCB’de Komünist Gençlik Birliği) adındaki 240, Şors (Kızıl Ordu komutanı) adındaki 200, Frunze (Bolşevik önderi) adındaki 190 caddenin ismi değiştirildi. İsim değişiklikleri en fazla Dnipro (bin 400 sokak ve bulvar), Harkov (bin 300 cadde) ve Kiev (bin cadde) illerinde yapıldı. Ülkedeki yeni cadde isimlerinin başında ise “Merkez”, “Kazak” ve “Sobor (Katedral)” geliyor. Zakarpatye ilinde “Lenin” Caddesi’nin yerine, “John Lennon Caddesi” (Beatles grubunun efsane solisti) isminin verilmesi yapılan sıradışı değişiklikler arasında.