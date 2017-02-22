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Ukrayna'da binlerce milliyetçi iktidara "ültimatom" için sokağa döküldü

Ukrayna’da üç sene önce yaşanan kanlı çatışmaların yıl dönümünde başkent Kiev’de iktidar karşıtı protestolar artarak devam ediyor. Kiev’de milliyetçi parti ve örgütlere mensup binlerce kişi, parlamento binasına doğru...

Ukrayna'da binlerce milliyetçi iktidara "ültimatom" için sokağa döküldü
Ukrayna’da üç sene önce yaşanan kanlı çatışmaların yıl dönümünde başkent Kiev’de iktidar karşıtı protestolar artarak devam ediyor.

Kiev’de milliyetçi parti ve örgütlere mensup binlerce kişi, parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri protestocuların sayısını yaklaşık 10 bin, göstericnin organizatörleri 20 bin olarak açıkladı.

Milliyetçi Svoboda (Özgürlük), Ulusal Güçler ve Sağ Sektör adlı parti ve gruplara mensup göstericiler, parlamento binası önünde milliyetçi sloganlar atarak eylem yapıyor.

Rusya ile diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasını ve ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı “halk cumhuriyetleri” ile yapılan ticarete son verilmesini talep eden protestocular, bu gösteriin iktidara karşı verilmiş bir “ültimatom” olduğunu söylüyor.

Görüntü Dökümü

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Gösteriden görüntüler

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