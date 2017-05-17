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Ukrayna'da 16 milyon kişinin girdiği siteye yasak

Sonat Kerem / Kiev, 17 Mayıs () - Ukrayna’da Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkedeki en popüler sosyal paylaşım sitelerinin yasaklanmasının yankıları sürüyor. Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun onayladığı kararname, eski...

Ukrayna'da 16 milyon kişinin girdiği siteye yasak

Sonat Kerem / Kiev, 17 Mayıs () - Ukrayna’da Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkedeki en popüler sosyal paylaşım sitelerinin yasaklanmasının yankıları sürüyor.
Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun onayladığı kararname, eski Sovyet coğrafyasının tamamında olduğu gibi Ukrayna’da da çok popüler olan sosyal paylaşım sisteleri Odnoklassniki.ru ile Vkontakte.ru’nun, Yandex’in arama moturu dışındaki hizmetlerinin ve Mail.ru Group bünyesindeki sitelerin yasaklanmasını öngörüyor.
Vkontakte.ru Ukrayna’da bugün en fazla ziyaret edilen üçüncü, Mail.ru dördüncü site.
Ukrayna İnternet Birliği Başkanı Aleksandr Fedienko, “Bu sitelere erişimin tamamen engellenmesi için yaklaşık 2 yıl ve 1 milyar dolar gerekecek. Sadece bu siteleri değil, sitelerin bağlı olduğu sistemleri bloke edeceğiz ve yaptırmlar kapsamında olmayan siteler de bundan etkilenecek” dedi.
Poroşenko’nun bazı Rus internet sitelerinin ve TV kanallarının yasaklanmasını öngören kararnamesinin bugün yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.
Ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarından Volya ve Triolan, yasaklanan Rus sitelerini bloke etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Ukrtelecom, Kievstar, Lanet ve Dobrobut’un ise Vkontakte’ye erişimi şimdiden engellediği belirtildi.
Poroşenko, yasağın gerekçesi olarak Rus sosyal paylaşım sitelerinde “Rusya propagandası yapılmasını” gösterdi.
Ukrayna’daki en popüler sosyal paylaşım sitesi olan Vlontakte’nin ülkede aylık ziyaretçi sayısı 16 milyon.

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