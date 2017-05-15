Ukrayna Cumhurbaşkanının karısı, aerobik programı sunuyor

Deniz Berktay / Kiev, 15 Mayıs, () - Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun eşi Marina Poroşenko, Ukrayna'nın önde gelen televizyon kanallarından birinde aerobik dersleri vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı'nın eşinin aerobik programı yaptığı kanalın, 3 yıl önceki devrimin ardından Rusya'ya kaçan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in destekçilerinden biri olan ve ülkenin en büyük işadamı Rinad Ahmetov'a ait olması tartışma yarattı.

"Nasıl güçlü ve sağlıklı bir millet oluruz"

Segodnya gazetesinin yayınladığı görüntülerde Marina Poroşenko, programa, “ben Marina Poroşenko, şimdi size, basit egzersizlerle nasıl güçlü ve sağlıklı bir millet olabileceğimizi göstereceğim” sözleriyle başlıyor.

Cumhurbaşkanı: "Ailemizde demokratik bir ortam var"

Cumhurbaşkanının eşinin Rusya yanlısı kesimleri destekleyen işadamı Ahmetov'un kanalında program yapması bazı kesimlerin eleştirilerine neden olurken, Poroşenko konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Marina, siyasetle hiçbir şekilde alakası olmayan bir program yapmadan önce bana sormadı. Fakat ben görüntülere baktım, hoşuma gitti. Ailemizde demokratik bir ortam vardır”, diye konuştu.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- (TV Kaydı) Marina Poroşenko'nun aerobik programından görüntüler