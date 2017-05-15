Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Ukrayna Cumhurbaşkanının karısı, aerobik programı sunuyor

Deniz Berktay / Kiev, 15 Mayıs, () - Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun eşi Marina Poroşenko, Ukrayna'nın önde gelen televizyon kanallarından birinde aerobik dersleri vermeye başladı. Cumhurbaşkanı'nın eşinin aerobik programı...

Ukrayna Cumhurbaşkanının karısı, aerobik programı sunuyor

Deniz Berktay / Kiev, 15 Mayıs, () - Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun eşi Marina Poroşenko, Ukrayna'nın önde gelen televizyon kanallarından birinde aerobik dersleri vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı'nın eşinin aerobik programı yaptığı kanalın, 3 yıl önceki devrimin ardından Rusya'ya kaçan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in destekçilerinden biri olan ve ülkenin en büyük işadamı Rinad Ahmetov'a ait olması tartışma yarattı.

"Nasıl güçlü ve sağlıklı bir millet oluruz"

Segodnya gazetesinin yayınladığı görüntülerde Marina Poroşenko, programa, “ben Marina Poroşenko, şimdi size, basit egzersizlerle nasıl güçlü ve sağlıklı bir millet olabileceğimizi göstereceğim” sözleriyle başlıyor.

Cumhurbaşkanı: "Ailemizde demokratik bir ortam var"

Cumhurbaşkanının eşinin Rusya yanlısı kesimleri destekleyen işadamı Ahmetov'un kanalında program yapması bazı kesimlerin eleştirilerine neden olurken, Poroşenko konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Marina, siyasetle hiçbir şekilde alakası olmayan bir program yapmadan önce bana sormadı. Fakat ben görüntülere baktım, hoşuma gitti. Ailemizde demokratik bir ortam vardır”, diye konuştu. 

 

(Fotoğraflı)

 

Görüntü Dökümü:

- (TV Kaydı) Marina Poroşenko'nun aerobik programından görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246