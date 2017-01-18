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Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye'yle stratejik ortaklığı somut projelerle derinleştirmek istiyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga, kendisinin büyükelçilik görevindeki hedeflerinden birinin, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı somut projelerle derinleştirmek olduğunu söyledi. Kiev'de Ukrayna Medya Merkezi'nde...

Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye'yle stratejik ortaklığı somut projelerle derinleştirmek istiyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga, kendisinin büyükelçilik görevindeki hedeflerinden birinin, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı somut projelerle derinleştirmek olduğunu söyledi.

Kiev'de Ukrayna Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya skype ile bağlanan Büyükelçi Sibiga, Ukrayna'da hemen her dükkanda Türk ürünlerine denk gelindiğini, buna karşılık Ukrayna mallarının Türkiye'deki durumu için aynı şeyi söylemenin henüz mümkün olmadığını belirtti. Büyükelçi Sibiga, bu durumu değiştirmek için çaba sarfedeceklerini ifade etti. İki ülke arasında gelişebilecek işbirliği alanları arasında nükleer enerji konusunun olduğunu ifade eden Sibiga, Ukrayna'nın bu alanda hem olumlu, hem de olumsuz anlamda epey tecrübe sahibi olduğunu kaydetti. Büyükelçi, diğer işbirliği alanlarının savunma, eğitim, hizmet ve turizm olabileceğini dile getirdi.

Toplantıda Doğan Haber Ajansı'nın sorularını da yanıtlayan Büyükelçi Andriy Sibiga, Ankara'da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast sonrasında kendilerinin güvenlik önlemi arttırıp arttırmadıkları yönündeki soruya, “bu olaydan sonra Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bize güvenlik tavsiyeleri gelmeye başladı ve biz de, diğer pek çok ülkenin büyükelçiliği gibi, güvenlik önlemlerimizi arttırdık”, diye yanıt verdi.

“Turizmde rekor kırdık”

Türkiye'yle turizm ilişkileri konusunda da 'nın sorularını yanıtlayan Büyükelçi Sibiga, geride kalan 2016 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor yaşandığını belirtti. Geçen yıl Türkiye'yi bir milyonun üzerinde Ukraynalı turistin ziyaret ettiğini belirten Sibiga, Ukrayna'nın Türkiye'ye en çok turist gönderen beşinci ülke haline geldiğini kaydetti. Ukrayna'ya gelen Türk turistlerin sayısında da son yıllarda artış olduğunu belirten Büyükelçi Sibiga, Ukrayna'da “Osmanlı Kuşağı” adı verilen ve bir zamanlar doğrudan doğruya Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde bulunan Güney Ukrayna'ya da Türkiye'den ilginin artmakta olduğunu dile getirdi.

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