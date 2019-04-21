Ukrayna bugün yeniden sandık başında 

Sonat KEREM, Kiev, () - Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başında. Ülke genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri 20.00’de sona erecek.

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart’ta yapılan ilk turunda ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko en fazla oyu alarak ikinci tura yükselmişti. Seçmenlerin yüzde 63’ünün sandığa gittiği seçimde Zelenskiy yüzde 30.24, Poroşenko yüzde 15.95 oy almıştı.

Son kamuoyu araştırmaları, seçimlerin ikinci turunun da favorisinin komedyen Zelenskiy olduğunu gösteriyor.

Ukraynalı seçmenler bugün ülke genelinde kurulan 30 bine yakın sandıkta oy kullanacak. Ukrayna seçimlerini, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil 19 uluslararası kuruluştan ve farklı ülkelerden 2 bin 700 gözlemci izliyor. Türkiye’den gelen gözlemciler de seçimleri takip ediyor.

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılıyor. Ülkede 2014 yılındaki ihtilalin ardından yapılan erken seçimlerde Petro Poroşenko Cumhurbaşkanı seçilmişti.