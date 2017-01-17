Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Ukrayna Başsavcısı: Eski cumhurbaşkanının ihaneti belgelendi

Deniz Berktay / Kiev, 17 Ocak () - Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, üç yıl önce Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştirdiği ihtilal sonrasında Rusya'ya kaçan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya Ukrayna'yı işgal çağrısında...

Ukrayna Başsavcısı: Eski cumhurbaşkanının ihaneti belgelendi

Deniz Berktay / Kiev, 17 Ocak () - Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, üç yıl önce Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştirdiği ihtilal sonrasında Rusya'ya kaçan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya Ukrayna'yı işgal çağrısında bulunduğunun belgelendiğini bildirdi.

Lutsenko yaptığı açıklamada, kendilerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı başvuru sonrasında BM Sekreteryası'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya yaptığı askeri müdahale çağrısının yazılı bir örneğini verdiğini Ukrayna'ya belirtti. Söz konusu belgenin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'nın BM nezdindeki temsilcisi Vitaliy Çurkin'e gönderilen belgenin onaylı bir örneği olduğunu belirten Başsavcı Lutsenko, böylelikle eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in “vatana ihanet” suçunu işlediğinin ispatlandığını dile getirdi.

Ukrayna'da 2014 yılının şubat ayında Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştirdiği ihtilal sonrasında, Rusya'ya yakın olarak bilinen dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç Rusya'ya kaçmıştı. Rusya yönetimi, ihtilalin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da darbe yapıldığını ve kendilerinin Kiev'deki yeni yönetimi değil, Rusya'ya kaçan Yanukoviç'i tanımaya devam edeceklerini söylemişti. Yanukoviç, Rusya'nın Rostov kentinden Moskova yönetimine yazdığı başvuruda, 'Ukrayna'daki anayasal düzeni tekrar sağlamak için askeri müdahale' çağrısında bulunmuş ve Rusya, 2014 yılının Mart ayında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yanukoviç'in kendilerine bu yetkiyi verdiğini söylemişlerdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55