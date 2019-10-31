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Ukrayna Altyapı Bakanı: Türk şirketleri, zorlu projelere girmeye hazırlar

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, Türk şirketlerine Ukrayna'ya yatırım yapma çağrısında bulunarak, “Türk şirketleri, zorlu projelere girmeye hazırlar. Zaporoje-Mariupol otoyolunun rekor sürede bitirilmesi buna örnek” dedi. Mariupol...

DIŞ HABERLER 29.10.2019, 18:40
Ukrayna Altyapı Bakanı: Türk şirketleri, zorlu projelere girmeye hazırlar
Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, Türk şirketlerine Ukrayna'ya yatırım yapma çağrısında bulunarak, “Türk şirketleri, zorlu projelere girmeye hazırlar. Zaporoje-Mariupol otoyolunun rekor sürede bitirilmesi buna örnek” dedi.
Mariupol kentinde düzenlenen ‘Re-Think’ adlı yatırım forumunda muhabirine özel açıklamalarda bulunan Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, “Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler mükemmel düzeyde. Bugün Mariupol’de düzenlenen yatırım forumunda birçok Türk iş insanı ile bir araya geldik. Türkler Ukrayna’da yol inşaatlarında kendilerini kanıtladılar. Bugün limanlarla ilgileniyorlar. İlan ettiğimiz iki imtiyazlı liman ihalesine katılmaya hazırlar. Nehir taşımacılığı alanına ilgi duyuyorlar” dedi.
‘YATIRIM İÇİN TÜM ŞARTLARI SAĞLAYACAĞIZ’
Türkiye ile Ukrayna’nın ekonomik alanda iş birliğini geliştirmelerini ve Türk iş dünyasının Ukrayna’ya yatırımda bulunmasını temenni ettiğini belirten Krikliy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun için tüm şartları oluşturacağız. İmtiyazlarla ilgili yasalar kabul edildi. Tamamen yeni yasal çerçevede şartlar yaratıyoruz. İşe ya da mülke zorla el konulmasına ve yolsuzluklara karşı tüm önlemleri alıyoruz, adil yargı sistemi oluşturuyoruz. ‘Doing  Business’ (İş yapma) araştırmasında geçen sene 7 basamak yükseldik. Devlet Başkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu olarak, Türk iş dünyasının tüm temsilcilerini kabul etmeye hazırız. Ukrayna’da yatırım yapmayı seveceksiniz. Ukrayna’ya yatırım yapmaya gelin.”
‘TÜRKLER ZORLU PROJELERE GİRMEYE HAZIR’
Türk şirketlerinin aldıkları projeleri hızla tamamlamalarının kendilerine avantaj sağladığını belirten Ukraynalı Bakan, “Türk şirketleri, zorlu projelere girmeye hazırlar. Zaporoje-Mariupol otoyolunun rekor sürede bitirilmesi buna örnek. Türk şirketi kalitesini ortaya koyarak, projeyi sorunsuz şekilde, en kısa sürede yerine getirdi. Bunun aynı şekilde devam edeceğini umuyoruz” diye konuştu.

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