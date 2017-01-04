Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

Ukrayna: 5 bin Rus askeri bize karşı savaşıyor

Deniz Berktay / Kiev, 4 Ocak, () - Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde Rus Ordusu'na mensup 5 bin askerin, Ukrayna güvenlik güçlerine...

Ukrayna: 5 bin Rus askeri bize karşı savaşıyor

Deniz Berktay / Kiev, 4 Ocak, () - Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde Rus Ordusu'na mensup 5 bin askerin, Ukrayna güvenlik güçlerine karşı savaşmakta olduğunu söyledi.

Poltorak, Ukrayna'da bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Donbas bölgesinde Rusya'dan gelen 40 bin kişilik bir kuvvetin olduğunu, bunun 35 bininin çeşitli silahlı gruplardan, 5 bininin ise, Rusya Ordusu'na bağlı askerlerden oluştuğunu söyledi. Poltorak ayrıca, ayrılıkçı grupların elinde 600 tank, 1300 kadar askeri araç ve 760 adet top bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014 yılının nisan ayından bu yana Rusya yanlısı gruplarla Ukrayna güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda, asker ve sivil toplam 10 binden fazla insan hayatını kaybetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55