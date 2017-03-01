Ucuz Çin efsanesi bitti

Sadi Kaymaz / Pekin, 1 Mart () – Çin imalat sektöründe ortalama işçi ücretlerinin Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin üzerine çıktığı bildirildi. Pazar araştırma şirketi Euromonitor International tarafından yayımlanan rapora göre, Çin imalat sektöründe ortalama saat başı ücret son 10 yılda üçe katlanarak 3.60 dolara yükseldi. Aynı dönemde söz konusu ücret Brezilya’da 2.90’dan 2.10 dolara, Meksika’da 2.20’den 2.10 dolara geriledi. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da ise 0.70 dolar seviyesinde kaldı. Çinli ve Avrupalı işçiler arasındaki karşılaştırma da raporun dikkat çeken kısımlarından biri oldu. Buna göre, Uzakdoğu ekonomisinde ortalama saatlik ücret, Yunanistan ve Portekiz gibi zayıf Eurozone ülkelerinin yüzde 70 seviyelerine yaklaştı. Yunanistan’da ücretler, 2009 krizinden bugüne yarı yarıya azaldı. Konu hakkında Financial Times gazetesine konuşan Renaissance Capital Baş Ekonomisti Charles Robertson, Çin’in çoğu gelişen piyasanın yapamadığını yaparak bu alanda Batı ile yakınsadığını ifade etti. Çin nüfusunun yaşlandığına da işaret eden Robertson, ileriki yıllarda işgücü pazarında daralmaya bağlı ücret baskılarının yoğunlaşacağına dikkat çekti. Çin resmi verilerine göre, işgücü havuzu 2016 yılında 3 milyon azalışla 907 milyona düştü. Aynı dönemde 60 yaş üstü nüfus ise 8 milyon artışla 230 milyona yükseldi. Dünyanın en kalabalık ülkesinde 30 yılı aşkın süre uygulandıktan sonra kaldırılan tek çocuk politikasının nüfus piramidinde yarattığı bozulmalar neticesinde, işgücü havuzunun 2050 yılına kadar 800 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Gayri safi yurtiçi hasılası 2005 yılında 1.78 trilyon dolar olan Çin, özellikle Dünya Ticaret Örgütüne katılımın getirdiği ivmeyle bugün 12 trilyon dolarlık bir ekonomiye dönüşmüş durumda bulunuyor. Çin hükümeti, kentleşme ve işçi ücretlerindeki artışın yarattığı potansiyeli değerlendirmek amacıyla, ihracat ve sabit yatırımdan iç tüketime dayalı büyüme modeline dönüşüm amaçlayan uzun vadeli bir plan uyguluyor.