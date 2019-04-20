‘Uçan hastahane’ MedEvac, Madeira yaralılarını Köln’e getiriyor

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’nın Madeira Adası'nda meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarını ülkeye geri getirilmeleri için gönderdiği MedEvac, Köln’de bekleniyor.

Madeira Adası'nda meydana gelen kazada yaralıların tedavisi için getirilmesi için bugün sabah olay mahalline gönderilen Airbus 310 tipi nakliye uçağının, yerel saate göre 17:00 sularında Köln Wahn havalimanına iniş yapması beklendiği açıklandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, ‘uçan hastanene’ olarak adlandırılan MedEvac’da, 12 uçuş mürettebatının yanı sıra tam teşekküllü 25 kişilik sağlık ekibi de bulunuyor.

29 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği Portekiz’in turizm merkezlerinden Madeira Adası'nda meydana gelen kazanın sebebinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Kazada ağır yaralanan şoförün sağlık sebeplerinden dolayı henüz ifadesinin alınmasının mümkün olmadığını açıklayan Alman ve Portekiz yetkililer, mevcut ihtimalin fren patlaması olduğu yönünde yoğunlaştığını belirtirken, bunun şoförün ifadesinden sonra tam açıklık kazanacağını kaydetti.

Kaza akabinde olay mahalline giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yatığı açıklamada, “Elim kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri yerli ve bizim de uzmanlarımızın çalışmaları sonrası tespit edildi. Nakil riskinden dolayı sadece biri hariç 12 yaralımız, MedEvac ile Köln’e havalandı” dedi.

Köln havalimanından durumlarına göre çevredeki hastanelere nakilleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirilen havalimanı yetkililerinin açıklamasında, hastaların mahremiyetinin korunması için MedEvic’in inişten sonra havalimanının özel kısımlarından olan askeri bölgeye çekilip oradan hastanelere dağıtımlarının yapılacağı kaydedildi.

‘Uçan Hastane’ olarak adlandırılan Alman ordusuna ait Airbus 310 tipi uçak MedEvic, 25 kişilik sağlık ekibiyle, altısı yoğun bakım hastaları için olan toplam 40 sedye kapasiteli.

Çoğunluğunu Alman vatandaşı turistlerin oluşturduğu Madeira Adası'nda meydana gelen kazada, otobüste 56 yolcu bulunuyordu. Kazada 29 yolcu hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralanmıştı. Madeira yerel hükümeti, kaza sonrası adada üç günlük yas ilan etmişti.