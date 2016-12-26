Uçak kazasında terör ana sebep olarak değerlendirilmiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Soçi’de düşen Tu-154 uçağının kaza sebepleri arasında terörün değerlendirilmediği bildirildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti, özel servisteki kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde “Tu-154 uçağı Çkalovski havaalanından kalktı, burada yolcular ve çantalar dikkatlice kontrol edildi. Mozdok’ta yakıt ikmali yapılması planlanıyordu, fakat hava koşulları sebebiyle bu Adler’e ertelendi. Böylelikle uçağın Soçi havalimanında yakıt ikmali yapacağına ilişkin bilgi önceden bilinmiyordu” denildi.

Haberde, uçağın Adler’e gelmesinin ardından güvenliğinin sağlandığı belirtildi ve “Uçağa sadece 2 sınır yetkilisi çıktı, uçaktan ise yakıtı kontrol etmek amacıyla sadece bir kişi çıktı. Uçağa yemek verilmedi” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle özel servis temsilcisi terör ihtimalini öne çıkartacak bir kanıtın olmadığını ve soruşturma komitesinin terörü başlıca sebepler arasında değerlendirmediğini belirtti.