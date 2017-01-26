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Üç çocuk annesi kadın, 5 yaşındaki kızını öldürdü

Levent Gündüz / Karlsruhe, 26 Ocak () - Almanya'nın Karlsruhe şehrinde üç çocuk annesi bir kadın, bilinmeyen bir nedenle en küçük evladını öldürdükten sonra teslim oldu. Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinin Karlsruhe kenti yakınlarında...

Üç çocuk annesi kadın, 5 yaşındaki kızını öldürdü

Levent Gündüz / Karlsruhe, 26 Ocak () - Almanya'nın Karlsruhe şehrinde üç çocuk annesi bir kadın, bilinmeyen bir nedenle en küçük evladını öldürdükten sonra teslim oldu.
Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinin Karlsruhe kenti yakınlarında 10 bin nüfuslu Bad Wildbad kasabasında, 41 yaşındaki üç çocuk annesi kadın, dün 5 yaşındaki kızını öldürdü.
Cinayeti işleyen anne polise suçunu itiraf edip teslim oldu. Tübingen Savcılığı, gözaltına alınan kadının ifadesinin alındığını, cinayet hakkında çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Cinayet kurbanı kızın iki ağabeyinin evde olduğu ancak kardeşlerin işlenen cinayetten haberleri olmadığı öğrenildi. Babanın ise cinayetin işlendiği gün evde bulunmadığı açıklandı. Polis ailenin kimlik bilgilerini gizli tutuyor.

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