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Twitter uyardı: Şifrenizi değiştirin

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hata saptandığı gerekçesiyle tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirme çağrısında bulundu. Twitter'dan yapılan açıklamada, saptanan bir aksaklık nedeniyle...

Twitter uyardı: Şifrenizi değiştirin

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hata saptandığı gerekçesiyle tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirme çağrısında bulundu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, saptanan bir aksaklık nedeniyle şifrelerin sistem içinde kopyalandığını duyurdu. Şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığı belirtilen açıklamada bu durumun başka çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

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