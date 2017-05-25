Tuzla Çağrıbey Okulu'ndan Ohri Kardeşlik Birlik İlköğretim Okulu'na anlamlı ziyaret

Eyüp Salih / Ohri, 25 Mayıs () – Tuzla Çağrıbey Ortaokulu’ndan bir heyet, Ohri Kardeşlik Birlik İlköğretim okulunu ziyaret etti. Bu yıl 25 Mayıs okul günü vesilesiyle düzenlenen programa çok sayıda emekli öğretmen, veli ve öğrenci katıldı. Okulda, Türkçe, Makedonca ve Arnavutça eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları programa ilgi büyüktü. Türkiye’den gelen öğrencilerin söyledikleri şarkılar salondakileri coşturdu.

Okul günü kutlamalarına katılan Prof. Dr. Vahdettin Engin ve eşi Emel Engin’in yazdıkları birer kitabı hediye etmeleri ayrı bir anlam kattı. Çok sayıda öğrenci ve öğretmene kitaplarını imzalayarak hediye etttiler.

’ya konuşan Prof. Dr. Vahdettin Engin, “Kardeşlik ve Barış” projesi çerçevesinde Makedonya’ya, Ohri’ye geldiklerini ve bu vesileyle öğrenci ve öğretmen arkadaşlara “Osmanlı’dan Cumhuriyette Tarihi Devamlılık” kitabını hediye olarak getirdiğini söyledi. Türk tarihine bütün olarak baktığını ve bu çerçevede Anadolu merkezli kurulmuş olan bir Türk devletinden kitapta söz ettiğini ifade etti. Bu devletin hala devam ettiğini, Türkiye devletinin bu coğrafyada bin yıldır mevcut olduğundan söz eden Vahdettin Engin Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti birbirinin devamı olduğundan kitapta ele aldığını açıkladı.

Tuzla Çağrıbey Ortaokulu’nda Tarih öğretmeni olan Emel Engin, “Müzedeki Sır” kitabını öğrencilere ve öğretmenlere imzalayarak hediye etti. Kitabın içeriğine değinerek,Türklerin orta Asya’dan Anadoluya göç ettikleri dönemini roman havası içerisinde anlattığını ifade etti. Aynı zamanda Türk kültüründe yer alan Yunus Emre, Mevlana, Keloğlan gibi karakterleri kulanarak,tarihimizi, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu kitabı yazdığını vurguladı. Makedonya’daki Türk öğrencilere kitabı hediye ederek bizim değerlerimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını istediğini söyledi.

Tuzla Çağrıbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şeyma Atalay, 5 yetişkin öğretmen arkadaşı ve 13 öğrenciyle beraber “Kültür gezisi“ kapsamı içerisinde “Kardeşlik Birlik” ilköğretim okuluna geldiklerini söyledi. Önümüzdeki sene ve senelerde bunu proje kapsamında Avrupa ve Dünya turuna dönüştürerek daha okulları da birleştirerek eğitime katkı sağlamak, çocukların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak,kültür birlikteliğini tanıtmak amaçlı olacağını ifade etti.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

-Okuldan ve programdan görüntüler

-Vahdettin Engin’in açıklaması

-Emel Engin’in açıklaması

-Şeyma Atalay’ın açıklaması