Tutuklu IŞİD'li İncirlik Üssü’ne saldırı planlandığını iddia etti

Bağdat, 4 Ocak () – Irak istihbaratı tarafından tutuklanan bir IŞİD'li terörist, örgütün ABD'nin İncirlik Hava Üssü'ne saldırı planlandığını itiraf etti.

Irak Savcılığı’nın, tutuklu teröristin ifadesine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü kendisini belirli konumları izlemek ve intihar bombacılarıyla bir eylem düzenlemekle görevlendirdi.

Kurdistan24 Televizyonu'nun haberine göre, Mühendsilik eğitimi aldığını belirten tutuklu, eğitimine kısa bir süre Almanya’da devam ettikten sonra Musul’a dönerek IŞİD’e katıldığını söyledi. İfadesinde, örgüte katılmasının ardından "Geliştirme Kurulu"na alındığını söyleyen terörist, bu süre içinde "yoğun bir bomba üretimi eğitiminden" geçtiğini anlattı.

Haberde, "Örgütten Türkiye sınırlarına girmesi emrini alan militan, emirleri internet üzerinden aldığını itiraf etti. Irak Savcılığı, tutuklunun İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Irak istihbaratı tarafından yakalandığını ifade etti" denildi.