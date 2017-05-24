“Türkiye’ye giden Rus turistlerin sayısı kriz öncesi seviyeye dönebilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Mayıs () – Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının 2015 yılının düzeyine varacağını belirtti.

Lomidze, “Bu yıl Türkiye’ye giden Rus turist sayısının 2015 yılının seviyesine döneceğini düşünüyorum. Yılın başından bu yana satılan Türkiye paket turlarının sayısı 700 bini aştı“ dedi.

ATOR, 2015 yılında Türkiye’ye giden Rus turist sayısının 3.65 milyon olarak bildirirken, bu sayı 2016 yılında yüzde 76 düşüşle 866 bin kişiye gerilemişti.

ATOR, Türkiye’nin Mayıs Bayramlarında Ruslar arasında en çok talep gören ülke olduğunu, Mayıs bayramında yurtdışına çıkan Rusların üçte birinin Türkiye tur paketi aldığını bildirdi.