Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde arbede

Nafiz Albayrak, Washington, 17 Mayıs () – Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde Erdoğan’ı protesto eden grup ile destekleyenler arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında konuta gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre yaşananları izledikten sonra konuta girdi.



ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için başkent Washington'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde ellerinde YPG flaması ve Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı bulunan grup protesto etti. Erdoğan’ın konuta girişini bekleyen ve Erdoğan’a destek veren grup ile protestocular arasında arbede çıktı, küfürleşmeler oldu. Yaşanan arbedeye zaman zaman korumalar da müdahil oldu. Arbede sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuta geldi. Yaşanan arbedeyi bir süre makam aracından izleyen Erdoğan ardından konuta girdi. Arbede ise ABD polislerinin araya girmesi ile güçlükle yatıştırılırken, Amerikan polisinin kavgaya karışanlara karşı cop kullandığı; olaylar sırasında yaralananlar olduğu gözlendi.

Kavga sonucunda yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken iki kişi de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Editörlere not: Görüntüler mozaiksiz, olduğu gibi geçilecektir)

-------------

Yaşanan arbede

Erdoğan’ın makam aracının gelişi

Yaşananları bir süre izleyip konuta girmesi

yaralananlar

Protestocuların elindeki YPG flaması