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Türkiye’den tatbikat için Navtex iddiası

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 1 Nisan () – Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde...

Türkiye’den tatbikat için Navtex iddiası

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 1 Nisan () – Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde 16 Nisan’da sosyal içerikli bir yemekte buluşacaklarının açıklanmasının hemen ardından, yeni bir Navtex yayımlandığı ileri sürüldü.
Türkiye’nin, liderlerin yemeğinin gerçekleşeceğinin açıklanmasının hemen ardından, sözde Rum MEB’i ile Ege’de ileri sürülen yeni meydan okumalarıyla “güç gösterisi yaptığı” iddiasında bulunan güney Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin 3 Nisan’da, 13:00-16:00 saatleri arasında, bölgede tatbikat yapacağını iddia etti.
Türkiye’nin yayımladığı yeni Navtex’le “3 Nisan tarihinde üç saatliğine, Ağrotur’a 35 kilometre mesafede olan Kıbrıs’ın güneyindeki bölgeyi tatbikatlar için bağladığını” öne süren gazete “tatbikatın yaklaşık altı bin metrekarelik bir alan ile Kıbrıs MEB’indeki altı ve yedinci parsellerin büyük bölümünü kapsadığını” öne sürdü. Gazete Türklerin Ege ve Yunan hava sahası ihlallerini sürdürdüklerini de iddialarına ekledi.

 

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