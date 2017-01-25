Türkiye’den kaçakçılıkla suçlanan Rus gümrük müdürü hapis cezası aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ocak () - Meşanski Mahkemesi, Türkiye’den kaçakçılık yapmakla suçlanan ve uluslararası arama listesinde yer alan Vnukovo havalimanının eski Gümrük Müdürü Yuriy Şebunyaev’e hapis cezası verdi.

Rus haber ajansı Ria Novosti bu bilginin resmi olarak doğrulanmadığının altını çizerken, kolluk kuvvetlerindeki kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde, “Şebunyaev hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme suçunu kabul etti. Kendisi şu an aranıyor, yakalandığı zaman direkt ceza evine gönderilecek” denildi.

Vnukovo havalimanında Türkiye’den kaçakçılık yapıldığına ilişkin soruşturma geçen sene Nisan ayında başlatıldı. Havalimanı Gümrük Başkan Yardımcısı Roman Kurzenkov’un Vnukovo havalimanının “Yeşil Koridoru” üzerinden yasadışı ticari ürün geçiş kanalını organize ettiği tespit edildi. Fakat Kurzenkov da polislerden kaçmayı başardı Şebunyaev ise yetkilerini aşmakla suçlanıyor.