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Türkiye’den İsveç’e iltica başvuruları üç kat arttı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Aralık () – Bu yıl içinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den İsveç’e yapılan iltica başvurularında büyük artış yaşandı. İsveç Göçmen Dairesi’nin verilerine...

Türkiye’den İsveç’e iltica başvuruları üç kat arttı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Aralık () – Bu yıl içinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den İsveç’e yapılan iltica başvurularında büyük artış yaşandı.

İsveç Göçmen Dairesi’nin verilerine göre bu yıl İsveç’e iltica başvurusu yapan Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre üç kart arttı. Bu yıl yapılan iltica başvurularının sayısı 650’ye ulaştı.

Beyin göçünde de büyük artış var

İsveç’e Türkiye’den iltica başvurusu yapanların ağırlığını akademisyenlerin oluşturmasından dolayı, "beyin göçü"nde önemli ölçüde artış olduğu gözlemleniyor.

Türkiyeli araştırmacılar ile yüksekokul öğrencilerine de burs programı düzenleyen İsveç Enstitüsü de Türkiye’den İsveç üniversitelerine yapılan burs başvurularında son aylarda büyük artış gözlemlendiği doğruladı.

İsveç Enstitüsü görevlilerinden Irina Ovchinnikova ‘’Geçmişe göre burs programları konusunda yapılan başvurular epey arttı. Ayrıca daha önce burslu programlara kabul edilen birçok kişi de burs programlarının uzatılmasını talep ediyor.’’ dedi.

Stockholm Üniversitesi burs programları sorumlularından Paul Levin de her hafta İsveç’e gelmek isteyen birçok Türk bilim insanının sorularına muhatap olduklarını belirterek ‘‘İsveç’in bu olguyu değerlendireceğini umuyorum. Bu İsveç’in de yararına olur. Birçok Türk bilim insanı yüksek uluslararası standartlara sahip ve bunun İsveç’e getirisi yüksek olur. Ancak bizim üniversite olarak bütçemiz sınırlı. Bu yetenekli araştırmacılara yardımcı olunması için ortak siyasi bir irade oluşturulması gerektiğine inanıyorum.’’ dedi.

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