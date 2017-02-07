Türkiye’den İran’a turizm çıkarması

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Şubat () - İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na Türk turizmciler geniş katılım sağladı. Fuar için Tahran’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türk stantlarını teker teker inceleyip, İranlı ziyaretçilerle bire bir ilgilendi. Açılışı dün yapılan 10. Tahran Uluslararası Turizm Fuarı’na, Türkiye geniş katılımıyla damgasını vurdu. Fuar vesilesiyle İran’da bulunan Hüseyin Yayman; İzmir, Konya, Trabzon, Kuşadası ve diğer Türk stantlarını gezerek, turizmcilerle uzun uzun sohbet etti. İRANLILARA BONCUK TAKTI İranlı ziyaretçilerle de bire bir ilgilenen Yayman, onlara Türk tatlısı ve lokumunu ikram edip Türkiye’ye davet etti. Yayman’ın bazı İranlılara nazar boncuğu takması ise dikkat çekti. Fuar alanında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Ahmedipur ve İran Kültür ve İrşat Bakanı Rıza Salihi Emiri ile bir araya gelen Yayman, İran Meclisi’ne giderek İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmad Ali Rıza Beygi ile de görüştü. Yayman, Beygi ile görüşmesinde, Türk Charter seferlerinde İran’dan kaynaklı sorunların giderilmesini talep etti. TURİST SAYISI EVET AMA YETMEZ Yayman İran ziyareti ile ilgili Türk basınına verdiği demeçte şöyle konuştu: “İran bizim için çok önemli bir ülke. İran’dan Türkiye’ye 1 milyon 600 bin turist geliyor. Buna ‘evet ama yetmez’ diyoruz. Kültür, turizm, sanat alanını siyasetin dışında, siyasetin üstünde bir alan olarak düşünüyoruz. Bu konuda gece gündüz durmak yok çalışmaya devam diyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın geçen hafta turizmciler toplantısında bizim önümüze koyduğu dünyanın en çok turist gelen üçüncü ülkesi hedefi çok doğru bir hedef. Biz bu hedefi benimsedik ve bakanlık olarak inşallah bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışacağız.” Görüntü Dökümü: ----------------------- - Tahran 10. Uluslararası Turizm Fuarı’ndan genel görüntüler - Yayman, İranlı ziyaretçilerle bire bir ilgilendi - Yayman, ziyaretçi kızlara nazar boncuğu taktı - İzmir standı - Yayman, ziyaretçilere bizzat tatlı ikram etti - Konya standı - Trabzon standı - Yayman ve Büyükelçi Rıza Hakan Tekin’in katıldığı genel tören - İranlı folklor grubu dansı - Yayman’ın Ahmedipur ve Salihi Emiri ile görüşmesi - Yayman Türk basınına demeç verdi - Yayman, Beygi ile görüştü