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Türkiye’den aldığı testi tarihi eser çıktı

Türkiye’ye yaptığı ziyarette bir hatıra olarak satın aldığı testinin Bronz Çağı’na ait bir eser olduğunu öğrenen İngiliz Therma Bishop, eseri Türkiye’ye iade etmeye karar verdi. 1960’lı yıllarda Efes Antik Kentini...

Türkiye’den aldığı testi tarihi eser çıktı
Türkiye’ye yaptığı ziyarette bir hatıra olarak satın aldığı testinin Bronz Çağı’na ait bir eser olduğunu öğrenen İngiliz Therma Bishop, eseri Türkiye’ye iade etmeye karar verdi.

1960’lı yıllarda Efes Antik Kentini ziyaret eden İngiliz vatandaşı Thelma Bishop bir hatıra olarak satın aldığı testi hakkında bilgi almak için modern seramik ürünleri müzayedeleri düzenleyen Macclesfield’daki Adam Partridge Müzayede firmasına başvurdu.

Partridge Müzayede Evinin aynı zamanda arkeolog olan seramik uzmanı Jason Wood Türk olan eşi vasıtasıyla ulaştığı uzmanlardan söz konusu kabın erken bronz çağına tarihlenen ve Yortan Kültürlere ait bir kültür varlığı olduğunu öğrendi.

Bununla birlikte Türkiye’de kültür varlıklarının ihracının yasak olduğunu öğrenen Wood, Yortan Kabı’nın Türkiye’den hiç çıkarılmamış olması ve ait olduğu topraklara dönmesi gerektiği kanaatine vararak bu görüşünü eserin sahibi Thelma Bishop’la paylaştı.

Thelma Bishop’un da en doğru davranışın Yortan Kabının ait olduğu topraklara iade edilmesi gerektiği fikrini kabul etmesi üzerine Jason Wood Londra’daki Türk Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile irtibata geçti.

İngiltere’nin Stockport kentinde yaşayan Thelma Bishop, eseri, Londra’daki Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’inde düzenlenen bir törenle Türkiye’ye iade etti.

İade edilecek kültür varlığı Erken Bronz Çağı’na tarihlendirilmekte olup, Yortan Kültürü adı verilen stil özelliklerine sahip, pişmiş topraktan, 26.5 cm. yüksekliğinde bir sürahi şeklinde.

Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Yortan Kabı’nın iadesinin Türkiye’nin ve Türkiye gibi kaynak ülkelerin topraklarından çıkarılan kültür varlıkları için sürdürdükleri uluslararası hak ve hukuk mücadelesinin müzayede firmaları ve diğer ülkelerin kamuoyu tarafında fark edilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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