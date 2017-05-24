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Türkiye'ye gelmeye hazırlanan bir kişi Londra Stansted Havalimanında terör şüphesiyle gözaltına alındı

İstanbul, 24 Mayıs () – İngiltere'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin, terörle mücadele kanunu kapsamında başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda uçağa binerken, gözaltına alındığı İngiliz polis teşkilatı Scotland...

Türkiye'ye gelmeye hazırlanan bir kişi Londra Stansted Havalimanında terör şüphesiyle gözaltına alındı

İstanbul, 24 Mayıs () – İngiltere'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin, terörle mücadele kanunu kapsamında başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda uçağa binerken, gözaltına alındığı İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard tarafından duyuruldu.
Terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alınan 37 yaşındaki şüphelinin kimliği açıklanmazken, olayın Manchester Arena saldırısıyla bir ilgisinin olmadığı belirtildi.
Scotland Yard tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin Suriye’ye seyahatle ilgili kısıtlamalar kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.
Polisin, Londra’nın kuzeyinde yer alan, şüpheliyle bağlantılı iki adreste arama yaptığı bildirildi.

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