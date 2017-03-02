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Türkiye ve Kazakistan ortak askeri tatbikat yapacak

Güldana Nabiyeva / Astana, 2 Mart, () - Kazakistan Parlamento Senatosu, Türkiye-Kazakistan Özel Kuvvet Birlikleri tatbikatı kanun tasarısını onayladı. Memorandumu Senatonun Genel Kurul Toplantısı'nda Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı...

Türkiye ve Kazakistan ortak askeri tatbikat yapacak

Güldana Nabiyeva / Astana, 2 Mart, () - Kazakistan Parlamento Senatosu, Türkiye-Kazakistan Özel Kuvvet Birlikleri tatbikatı kanun tasarısını onayladı.

Memorandumu Senatonun Genel Kurul Toplantısı'nda Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Murat Maykeev sundu.

Maykeev, “Memorandum, askeri tatbikata ev sahibi yapacak ülkenin katılımcı ülkeye desteği ile tarafların yükümlülükleri ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlıyor.” diye konuştu.

Memorandum tatbikat sırasında ülkenin hava sahasını, kara ve demir yollarını kullanmasını, askeri ekibin getireceği silah, cephane ile teknik araçlarının ülke çapında herhangi bir engelsiz götürülmesini sağlayacağını dile getiren Savunma Bakan Yardımcısı, bütün harekatların tatbikat düzenlenen ülkenin yasalar gereğince gerçekleşeceğini vurguladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı temsilcisi, sözlerini şöyle tamamladı: “Askeri harcamaları tatbikata ev sahibi yapan ülke karşılayacaktır. Tatbikat iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında bilgi ile eğitim paylaşımı açısından çok önemlidir”.

(Fotoğraflı)

 

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