Türkiye Ukrayna'nın ay çekirdeği ithalatında lider

Sonat Kerem / Kiev, 15 Mayıs () - Tarım ülkesi Ukrayna, ay çekirdeği hasadındaki düşüşle birlikte ürünün ithalatını artırdı.

Ukrayna'nın resmi verilerine göre, 2017 yılının ilk dört ayında Ukrayna 186.14 milyon dolar değerinde, 19.59 bin ton ay çekirdeği ithal etti.

Ocak-Nisan döneminde Ukrayna’nın en fazla ay çekirdeği ithal ettiği ülkelerin başında 68.14 milyon dolar ile Türkiye geliyor. Ukrayna’nın ay çekirdeği ithalatında ikinci ülke ise 61.17 milyon dolarla ABD , Fransa ise 26.88 milyon dolarla üçüncü sırada.yer aldı.

Ukrayna dört ayda Türkiye’den 7,17 bin ton, ABD’den 6,44 bin ton, Fransa’dan 2,83 bin ton ay çekirdeği ithal etti.

2017-2017 sezonunda Ukrayna’da ay çekirdeği hasadının 13.8-14.1 milyon ton civarında olması bekleniyor.