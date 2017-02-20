Türkiye, Rusya ile S-400 füze sistemlerini görüşüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Şubat () – Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile Rusya'nın yeni füze sistemi S-400 Triumf'ların satın alımı hakkında görüştüklerini ve şu anda finansman konusu üzerinde çalışıldığını söyledi.

Çemezov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor, şu anda finansman konuları üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı.