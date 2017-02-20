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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Şubat () - Türk makamlarının İran konusundaki açıklamalarına tepki gösteren Tahran, Türkiye’nin bu ülkedeki Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. İran devlet televizyonunun haberine...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Şubat () - Türk makamlarının İran konusundaki açıklamalarına tepki gösteren Tahran, Türkiye’nin bu ülkedeki Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahreyn temasları kapsamında ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Münih Konferansı’nda dile getirdiği ifadelerden dolayı Türk Büyükelçi Rıza Hakan Tekin bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
İran televizyonu, Dışişleri Bakanlığı’na gelen Türk Büyükelçiye Tahran yönetiminin “sert” itirazının iletildiği aktardı.
Bu sabah basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de İran’a yönelik Türkiye’den yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz; ancak, sabrımızın da bir sınırı var. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında İran’ı Irak ve Suriye’de "Pers milliyetçiliği" politikası izlemekle eleştirmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Münih’te İran’ı "mezhepçilik yapmakla" eleştirmişti.  

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