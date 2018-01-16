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Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi - Yeniden

WASHINGTON merkezli Özgürlük Evi (Freedom House), 2017 yılına ilişkin açıkladığı 'Basın Özgürlüğü Raporu'nda Türkiye, ilk kez 'özgür olmayan' ülkeler kategorisine düşürüldü. Daha önce 'kısmen özgür' kategorisinde yer...

Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi - Yeniden
WASHINGTON merkezli Özgürlük Evi (Freedom House), 2017 yılına ilişkin açıkladığı 'Basın Özgürlüğü Raporu'nda Türkiye, ilk kez 'özgür olmayan' ülkeler kategorisine düşürüldü. Daha önce 'kısmen özgür' kategorisinde yer alan Türkiye'nin özgürlük notu da geçen yıla göre 6 puan geriledi. 
Dünyada basın özgürlüğünün korunması mücadelesinde önde gelen kuruluşlardan birisi olan Washington merkezli Özgürlük Evi'nin 'Demokrasi Krizde' başlıklı raporunda Türkiye'nin 'kısmen özgür' sınıflandırmasından, 'özgür değil' sınıflandırılmasına düşürülmesinin nedeni, 'Dünyada Özgürlükler raporlarında uzun ve giderek hızlanan düşüşünün bir sonucu' olarak açıklandı. Raporda düşüşün nedeni olarak, 'gücü cumhurbaşkanlığında toplayan, temelden kusurlu anayasa referandumu, seçilmiş belediye başkanlarının hükümet tarafından atananlarla değiştirilmesi, insan hakları savunucuları ve 'devlet düşmanı' olarak nitelenen kişilere yönelik keyfi olduğu ileri sürülen kovuşturmalar gösterildi.
İNTERPOL, KIRMIZI BÜLTEN YAĞMURUNA TUTULDU
Raporda 'Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve bundan 10 yıl önce özgürlükler konusunda umut vaat eden bazı ülkelerin şimdi otoriter yönetimlere kaydığı' görüşüne yer verildi. Türkiye'nin özgürlük notunun 2014 yılından bu yana hızlı bir düşüş gösterdiği belirtildi. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleştirilen operasyonlara ve tutuklamalara atıfta bulunulan raporda, "İnterpol'ü yurtdışındaki eleştirel kişileri yakalamak için kırmızı bülten yağmuruna tuttu" ifadesi yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim şeklinin de eleştirildiği raporda küresel özgürlüklerin 12 yıldır sürekli gerileme kaydettiği, 2017'de 71 ülkede siyasi haklar ve sivil özgürlüklerde net gerilemeler görülürken, sadece 35 ülkede durumda iyileşme olduğu belirtildi.

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