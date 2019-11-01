Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi: Bizim isteğimiz, ülkemizde güvenlik içinde yaşamak

Sonat KEREM, Kiev, () - Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Türkiye'nin isteğinin güvenlik içinde yaşamak olduğunu, bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de kutlandı. Kiev Büyükelçiliği'nin dün akşam düzenlediği resepsiyona, diplomatlar, askeri ataşeler, din adamları, akademisyenler, sanatçılar, iş insanlarından oluşan çok sayıda davetli katıldı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov'un da aralarında bulunduğu konuklar, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve eşi Seda Güldere ile Kiev Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Dz. Albay Hakan Selim Canca tarafından karşılandı.



Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Kiev Büyükelçiliği İkinci Katibi Ayşe Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.







"ATATÜRK'E DUYDUĞUMUZ MİNNETİ KELİMELERE SIĞDIRAMAYIZ"



Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Güldere, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesi, birçok kişinin pes ettiği noktada umudunu kaybetmeyenlerce, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yazdığı gibi, kağnının önüne kendisini koşup, düşman üstüne yüceden yüceden yürüyen Elifçiklerce yazıldı. Bu zorlu mücadeleden zaferle çıkarak cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına duyduğumuz minneti kelimelere sığdırmak mümkün değil" dedi.







"GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"



Barış Pınarı Harekâtı'na da değinen Büyükelçi, "Bizim isteğimiz, ülkemizde güvenlik içinde yaşamak, komşularımızda barış ve huzur görmek. Bunu sağlamak için gereken neyse yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği resepsiyonda, Türkiye konulu resmi sergisi de beğeni topladı.