Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'a tebrik ziyareti

Ahmet Haşim Muhtaroğlu/Tuzhurmatu-Irak, 15 Şubat, () Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın göreve yeni başlaması dolayısıyla Tuzhurmatu'dan bir heyet tebrik ziyaretinde bulundu. Heyetin başında Irak Türkmen Cephesi Selahattin...

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'a tebrik ziyareti

Ahmet Haşim Muhtaroğlu/Tuzhurmatu-Irak, 15 Şubat, ()

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın göreve yeni başlaması dolayısıyla Tuzhurmatu'dan bir heyet tebrik ziyaretinde bulundu. Heyetin başında Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu yer aldı. Heyette Irak Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Nihat Kuşcu ile Türkmen gazeteci Ahmet Haşim Muhtaroğlu da yer aldı. Ziyaretçi heyet yeni görevinden dolayı Büyükelçi Yıldız'a tebriklerini iletti. Muhtaroğlu görüşme sırasında Türkmen Tuzhurmatu ilçesinin tarihinden bahsetti ve 2003 yılından sonra ilçede yaşanan olayların yanı sıra bayrak şehidi Ali Haşim Muhtaroğlu'nun büyük rolüne değindi. Muhtaroğlu Türkmen göçmenlerin yaşadığı zor şartları da dile getirerek başta Türk hükümeti olmak üzere tüm Türk kuruluşlarının sunduğu yardımlardan dolayı teşekkür etti ve yardımların devam etmesini istedi. Ziyaretin sonunda Muhtaroğlu Büyükelçi Fatih Yıldız'a bir plaket sundu.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Antalya’da Azerbaycan'ın yanı sıra Irak'ın Kerkük, Musul ve Talafer şehirlerinden gelen Türkmen şair ve ses sanatçıları yerel kıyafetleriyle sahneye çıktı, yöresel türküleri seslendirdi.

Türkülerin ardından konuk şairler ülkelerinde devam eden savaş ve terör olayları nedeniyle yaşadıkları acıları, sıkıntıları şiirleriyle dillendirdi. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği adına konuşan Kürşat Çavuşoğlu, Kerkük'ün Türk kültürünün merkezi olduğunu anlatarak, "Cennetimiz olan Kerkük'ü cehenneme çevirdiler, hürriyetimizi silahla gasp ettiler" dedi.

Kerkük Gecesi'nde Irak'ın Kerkük, Telafer ve Musul şehirlerinden gelen Türkmen şairler sahneye çıktı, savaş ve terör olaylarında yaşadıkları acıları, döktükleri gözyaşlarını yazdıkları şiirlerle dillendirdi. Türkmenler, Türkmen ve Türk bayrakları açtı, büyük bir coşkuyla alkışlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.