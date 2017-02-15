Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'a tebrik ziyareti

Ahmet Haşim Muhtaroğlu/Tuzhurmatu-Irak, 15 Şubat, ()

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın göreve yeni başlaması dolayısıyla Tuzhurmatu'dan bir heyet tebrik ziyaretinde bulundu. Heyetin başında Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu yer aldı. Heyette Irak Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Nihat Kuşcu ile Türkmen gazeteci Ahmet Haşim Muhtaroğlu da yer aldı. Ziyaretçi heyet yeni görevinden dolayı Büyükelçi Yıldız'a tebriklerini iletti. Muhtaroğlu görüşme sırasında Türkmen Tuzhurmatu ilçesinin tarihinden bahsetti ve 2003 yılından sonra ilçede yaşanan olayların yanı sıra bayrak şehidi Ali Haşim Muhtaroğlu'nun büyük rolüne değindi. Muhtaroğlu Türkmen göçmenlerin yaşadığı zor şartları da dile getirerek başta Türk hükümeti olmak üzere tüm Türk kuruluşlarının sunduğu yardımlardan dolayı teşekkür etti ve yardımların devam etmesini istedi. Ziyaretin sonunda Muhtaroğlu Büyükelçi Fatih Yıldız'a bir plaket sundu.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Antalya’da Azerbaycan'ın yanı sıra Irak'ın Kerkük, Musul ve Talafer şehirlerinden gelen Türkmen şair ve ses sanatçıları yerel kıyafetleriyle sahneye çıktı, yöresel türküleri seslendirdi.

Türkülerin ardından konuk şairler ülkelerinde devam eden savaş ve terör olayları nedeniyle yaşadıkları acıları, sıkıntıları şiirleriyle dillendirdi. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği adına konuşan Kürşat Çavuşoğlu, Kerkük'ün Türk kültürünün merkezi olduğunu anlatarak, "Cennetimiz olan Kerkük'ü cehenneme çevirdiler, hürriyetimizi silahla gasp ettiler" dedi.

Kerkük Gecesi'nde Irak'ın Kerkük, Telafer ve Musul şehirlerinden gelen Türkmen şairler sahneye çıktı, savaş ve terör olaylarında yaşadıkları acıları, döktükleri gözyaşlarını yazdıkları şiirlerle dillendirdi. Türkmenler, Türkmen ve Türk bayrakları açtı, büyük bir coşkuyla alkışlandı.