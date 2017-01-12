Türkiye Londra Yat Fuarı’nda

Yat turizmine yönelik düzenlenen İngiltere’nin en büyük yatçılık ve yat turizmi fuarı kabul edilen “London Boat Show”da bu yıl ilk defa Türkiye Turizm Bakanlığı yer almadı. Fuarda birkaç firma kendi imkanlarıyla Türkiye’yi temsil etmeye çalıştıklarını söyleyerek Turizm Bakanlığı’na sitemde bulundular.İngiltere’nin en büyük yatçılık ve yat turizmi fuarı kabul edilen “London Boat Show”, Excel Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.Fuarda Türkiye'yi bu yıl kendi imkanlarıyla katılan birkaç firma temsil etti. Excel fuar alanında açılan fuarda, Türkiye'deki bazı charter, gulet ve tekne yapım şirketleri tanıtımlarını yapma fırsatı buldular.“Binin üzerinde İngiliz bayraklı yat var”Fuardaki Türk standının yetkililerinden Doğu Akdeniz Makinaları yöneticisi Hasan Kaçmaz , “Türkiye’de binin üzerinde İngiliz bayraklı yat var. Bu sayı bin 400 civarındaydı yani kaybımız üçte 1 oranında oldu. Hala İngilizler var ama bizim beklediğimiz bu sayının artmasıydı 2 bin, 2 bin 500 olmasıydı. Bu sayılara ulaşmamız biraz zaman alacak” dedi.Fuarların tanıtım için büyük bir fırsat olduğunu ve devamlı katılmak gerektiğini ifade eden Kaçmaz, Turizm Bakanlığı’nın ilgisizliğinden şikayet ederek, Turizm Bakanlığı’nın bu yıl fuarda yer almadığından rahatsız olduklarını söyledi. Kaçmaz, “Bu tür organizasyonlar bizi finansal olarak zorluyor. Turizm Bakanlığı da elini taşın altına koymalı” şeklinde konuştu.Steel Bird yelken firmasının yöneticisi Ali Karacadağ ise , “Hiçbir şey satamasak da Türk bayrağı burada duruyor. Standımızın önünden geçip ‘Ooo Türkiye deyip geçen çok oldu’. ‘ Bu sene olmaz önümüzdeki yıllarda düşünürüz’ diyenler oldu. ‘Gelip destek oluruz’ diyenler oldu. Ama biz devam edip Türkiye’yi temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Fuarda sergilenen lüks yatlarsa ziyaretçilerin gözlerini kamaştırdı.Bu yıl 57’incisi düzenlenen Londra Yat Fuarı, 15 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak. Mega yatlar, gezi ve sürat tekneleri, botlar, jet skiler ve her türlü deniz malzemesi yatçılara ve yelkencilere tanıtıldığı fuarı gezen yat turizmi meraklıları, bu alanda son dönemdeki gelişmeleri yakından görme imkanı buldu.

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Muhabirin Sunuşu

Doğu Akdeniz Makinaları yöneticisi Hasan Kaçmaz ve Steel Bird yelken firmasının yöneticisi Ali Karaca ile röportaj