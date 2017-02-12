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Türkiye kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi’ne yasak geldi

Almanya’nın Köln kentinde kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/ADD) Partisi’nin ismine Köln mahkemesinden yasak geldi. Gerekçe olarak ise partinin logosunun Sağcı Parti AfD’nin logosuna benzemesi gösterildi....

Türkiye kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi’ne yasak geldi
Almanya’nın Köln kentinde kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/ADD) Partisi’nin ismine Köln mahkemesinden yasak geldi. Gerekçe olarak ise partinin logosunun Sağcı Parti AfD’nin logosuna benzemesi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki avukatlığını da yürüten Ralf Höcker’in, Alman aşırı sağcı ırkçı partisi AfD adına açtığı dava sonucunda Yaklaşık 7 ay önce Almanya Parlamentosu’nun “ermeni soykırım” yasasını onaylamasına tepki olarak iş adamı Remzi Aru, Avukat Ramazan Akbaş ve Halil Ertem tarafından kurulan partiye Köln Mahkemesi tarafından yasak geldi.

Yaklaşan seçimler öncesinde Almanya’da 5 eyalette teşkilatlanan ADD’nin, Berlin teşkilatını kurmaya hazırlanırken gelen kararın nedeni, oy verecek olanların logo benzerliği dolayısıyla iki partiyi karıştırabileceği oldu.

Partinin basın sözcüsü Uğur Karadağ muhabiri Mümin Karaca’ya yaptığı açıklamada mahkemenin taraflı olduğunu, kendilerine çifte standart uygulandığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Karadağ, AfD’nin avukatının kararı sosyal medyada paylaştığını, kendilerine yapılan baskılara rağmen parti olarak büyümeye devam ettiklerini kaydetti. Partinin ikinci başkanı Ramazan Akbaş ise karara mutlaka itiraz edeceklerini ifade etti.

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