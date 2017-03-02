Türkiye-Kazakistan Diplomatik İlişkilerinin 25. Yılı

Güldana Nabiyeva / Astana, 2 Mart, () - 2 Mart 1992 tarihinde Kazakistan ile Türkiye arasında imzalanan Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Anlaşma'nın 25. Yıldönümünde basın mensuplarına konuşan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, "Türkiye ile Kazakistan Cumhurbaşkanları iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmini 10 milyar seviyesine arttırmayı amaçlıyor” dedi. Çeyrek asırda iki ülkenin işbirliği siyasi, ekonomik ve kültürel gibi her alanda hızla ilerliyor. Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık Kazakistan'ın basın kuruluşlarına verdiği röportajda, “Türkiye, Kazakistan ekonomisine 2 milyar dolar düzeyinde yatırım yaptı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de yıl geçtikçe artıyor. Türkiye ile Kazakistan Cumhurbaşkanları iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmini 10 milyar seviyesine arttırmayı amaçlıyor” dedi. Türk inşaat şirketlerinin Kazakistan’da değeri 20 milyar doları aşan 475 inşaat projesini hayata geçirdiğini dile getiren Büyükelçi, günümüzde Kazakistan’da 600’den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiklerini öne sürdü.