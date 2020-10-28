Türkiye, Fransa Büyükelçisini geri çekecek mı?

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yayımladığı karikatürün ardından Türkiye ve Fransa arasındaki ipler giderek gerildi. Büyükelçi geri çağrılacak mı?

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayımladığı karikatürün ardından Türkiye ve Fransa arasında ipler geriliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerilen ilişkiler sonrasında Paris Büyükelçisi'nin geri çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin soruya cevap verdi.

"BÜYÜKELÇİ'Yİ GERİ ÇAĞIRACAK BİR DURUM YOK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok" dedi.

"KARİKATÜR HAKKINDA SORUŞTURMA"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fransız dergi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınladığı karikatürle ilgili olarak Türkiye'de soruşturma başlatıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.