Türkiye-Fransa arasında füze anlaşması imzalanıyor

Gülten Özbey / Paris, 5 Ocak () – Türkiye ile Fransa arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması imzalanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Élysée Sarayı’nda karşıladı.

İki liderin Élysée Sarayı’ndaki görüşmesinden sonra düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından, iki ülkenin iş heyetleri arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Savunma Bakanlığı, Aselsan ve Roketsan Fransız Eurosam ile Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalanacak.

Cumhurbaşkan'ın ortak basın toplantısı sonrasında Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor. (Fotoğraflı)



Görüntü dökümü:

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması