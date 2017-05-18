Türkiye'deki öğrencilerden Kosovalı çocuklara bisiklet

Enis TABAK / Prizren, 18 Mayıs () - Türkiye'deki İstanbul Bilim Koleji öğrencilerinin kendi aralarında topladıkları harçlıklarla, Kosova'daki 50 ihtiyaç sahibi Türk öğrenciye bisiklet dağıtıldı. İstanbul Bilim Koleji ile Prizren'deki kardeş Mustafa Baki İlöğretin Okulları arasında gerçekleşen “Kosova-Türkiye Ortak Kültürlerde Buluşma Projesi” kapsamında Kosova Demokratik Türk Partisi'nin - (KDTP) desteğiyle Prizren'deki Mustafa Baki İlköğretim okulu öğrencilerine 50 adet bisiklet dağıtıldı. Prizren'deki KDTP ofisinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İstanbul Bilim Koleji Müdürü Rahmi Güler, Kosova gibi dost bir ülkeye misafir olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Güler, “Buradaki kardeşlerimizle bir ve beraber olmaktan fevkalade onur duyuyoruz. Özellikle KDTP ve Mustafa Baki İlkokulu ile mevcut iş birliğimizin artarak devam etmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı. KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da İstanbul Bilim Koleji’ne hediye edilen bisikletler için teşekkür ederek, bu tür projelerinin gelecekte de süreceğini dile getirdi. Projenin son derece anlamlı olduğuna işaret eden Yağcılar, “Bugünkü teknoloji çağında gençlerimize, çocuklarımıza daha sağlıklı yaşama imkanı sunmak bize ayrı bir mutluluk veriyor.” diye konuştu. İstanbul Bilim Koleji ile Mustafa Baki İlkokulu arasında 2015 yılında “kardeş okul” protokolü imzalanmıştı. Geçen süre zarfından iki okul öğrencileri ve öğretmenleri karşılıklı ziyaretlerde bulundu.

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