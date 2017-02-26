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Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Kosovalı öğrencilerle bir araya geldi

Enis Tabak, Prizren, 26 Şubat, () - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden mezun olan Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı gençlerle bir araya geldi. 2007 yılında Türkiye Mezunları...

Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Kosovalı öğrencilerle bir araya geldi

Enis Tabak, Prizren, 26 Şubat, () - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden mezun olan Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı gençlerle bir araya geldi. 2007 yılında Türkiye Mezunları Derneği - TÜMED çatısı altında bir araya gelen mezunlar, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit'in düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldiler. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden mezun olan yüzlerce Kosovalı öğrencinin olduğunu söyledi. Evcit: “Türkiye mezunu gençlerin bizlerden ne tür bir beklentileri olduklarını, bizlerinde onlardan beklentilerimizi konuşmak için bir araya geldik” ifadelerini kullandı. Türkiye Mezunları Derneği - TÜMED Başkanı Cengiz Çesko da toplantının çok güzel geçtiği TÜMED olarak bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

- Selen EVCİT - T.C Prizren Başkonsolosu

- Cengiz ÇESKO - Türkiye Mezunları Derneği - TÜMED Başkanı

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