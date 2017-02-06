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Türkiye, BM, Rusya ve İran, Astana’da Suriye’yi görüştü

Suriye'deki ateşkesi müzakere amacıyla Türkiye, Rusya ve İran’dan gelen heyet bugün Astana'da tekrar bir araya geldi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen görüşmeye Birleşmiş Milletler yetkilileri ve ilk defa Ürdün'den...

Türkiye, BM, Rusya ve İran, Astana’da Suriye’yi görüştü
Suriye'deki ateşkesi müzakere amacıyla Türkiye, Rusya ve İran’dan gelen heyet bugün Astana'da tekrar bir araya geldi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen görüşmeye Birleşmiş Milletler yetkilileri ve ilk defa Ürdün'den de temsilci katıldı.

Üçlü mekanizmanın ilk teknik görüşmesi sonrasında Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Stanislav Hacimagomedov basın toplantısı düzenledi. Hacimagomedov, katılımcı ülkelerin Suriye'deki çatışmaların durdurulması, ateşkesin uygulanması konusunda etkili bir denetim ve kontrol, insanı yardım ile herhangi bir provokasyonun önlenmesi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Cenevre görüşmeleri ise 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

 

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