Türkiye Berlin turizm Fuarı’nda 130’u aşkın firma ile temsil ediliyor

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı ITB, 2017 yılı için kapılarını ziyaretçilere açtı. 184 ülkeden on binin üzerinde katılımcının yer aldığı ITB’nin bu sene partner ülkesi Botsvana. Türkiye ise fuara 3000 metrekarelik alanda, 133 kayılımcı firma ile temsil ediliyor. Bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’na Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Avcı, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir görüşme yapmak üzere Berlin’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye stantlarını gezdi. Bakan Nabi Avcı, Türkiye’nin, dünyanın en büyük turizm borsalarından olan ITB’de yine güçlü bir şekilde temsil edildiğini vurguladı. Türkiye’nin 130’un üzerinde temsille fuarda iyi bir yer tuttuğuna değinen Bakan Avcı, Türkiye’nin sağlık turizminden macera turizmine, sahil turizmine kadar, turizmin her alanında olağanüstü zengin bir potansiyele sahip bir ülke olduğunu vurguladı. 8-10 mart tarihleri arasında sadece sektör temsilcilerine yönelik olarak açılan ITB, 11-12 mart tarihlerinde ise iki gün halka açık olacak.

Görüntü Dökümü:

-İki bakanın fuar alanını gezme görüntüleri

-Fuar alanındaki Türk stantlarından detay görüntüler.