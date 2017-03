Türkiye - Almanya Film Festivali'nde Ara Güler'e onur ödülü - 2

Taner Tüzün, Nürnberg, 5 Mart () - Adil Kaya ile Ayten Akyıldız’ın hayata geçirdiği ve Nürnberg’in en önemli sanat faaliyetlerinden biri olan bu yıl 22. düzenlenen Türkiye – Almanya Film Festivali Nürnberg Tafelhalle’de yapılan gala ile başladı. Festivalin geleneksel onur ödülleri Alman sinemasının görüntü yönetmeni Jürgen Jürges ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e verildi. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler ödülünü Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Ulrich Maly’nden; Jürgen Jürges ise Zülfü Livaneli’nin eşi Ülkü Livaneli’nden aldı. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün de hazır bulunduğu Festivali Adil Kaya açtı. Konuklarını selamlayan Kaya’nın ardından festivalde yarışacak kısa ve uzun metraj filmler tanıtıldı. "ONLAR SİLAH FUARINA, BEN BARIŞA GİDİYORUM" Festivalde onur konuğu olarak bulunan Zülfü Livaneli bir konuşma yaparak, ödül alan her iki sanatçıyı övdü ve "Onlar, bizim görmediğimizi görür" dedi. Livaneli, "Uçakta Nürnberg’e gelirken, beni tanıyanlar neden Nürnberg’e gittiğimi sordular. Ben de, film festivaline diye cevap verdim. Onlar ise, Silah fuarı diye cevap verdiler. Ben Barışa gittiğimi dillendirdim" dedi. JÜRGEN JÜRGES’İN ÖDÜLÜ ÜLKER LİVANELİ’DEN Ödül törenine geçildiğinde sahneye önce Jürgen Jürges geldi. Jürges ödülünü Ülker Livaneli’nin elinden aldı. Ardından Ara Güler’in fotoğraflarını yansıtan bir film gösterildi Ara Güler ödülünü almak için sahneye çıkarak "Merhaba Millet" diyerek katılımcıları selamladı. Ara Güler, "Fotoğraf çekmek sadece fotoğraf çekmek değildir. Olayın içinde her şey vardır. Her şeyin bir sebebi vardır. Dünya boşuna dönmüyor" diye konuştu. Ara Güler de ödülünü Nürnberg Belediye Başkanı Dr.Ulrich Maly’nin elinden aldı. Daha sonra Osman Okkan’ın rejisini yaptığı Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını anlatan İstanbul'un Gözü belgeseli gösterildi. Program sonrası konuklar onuruna bir kokteyl verildi. Festival boyunca 40 film gösterilecek. Konuklar ile söyleşiler yapılacak. Ödül alan filmler ise, 11 Mart tarihinde açıklanacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------- Film afişi Ara Güler salona alkışlar arasında geliyor Zülfü Livaneli geliyor Belediye BaskanıUlrich Maly ,Ara Güler ile sohbet ediyor Adil Kaya açılış koşması ve selamlama konuşması yapıyor Kısa ve uzun metraj yarışma filmleri tanıtılıyor Jürgen Jürges’in siyah beyaz bir filmi Zülfü Livaneli konuşuyor Jürgen Jürges odulunu Ülker Livaneli'den alıyor Ara Güler, filmde tanıtılıyor Ara Güler sahneye geliyor Ulrich Maly ödülü veriyor Toplu görüntü Ara Güler’in fotoları, Orhan Pamuk ile Yaşar Kemal’in Ara Güler için söyledikleri perdeye yansıyor.