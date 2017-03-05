Türkeş: Türkiye'nin eksikleri var, onların telafi edilmesi lazım

Gonca Yağcı, Londra, 5 Mart, () - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, teklif edilen anayasa değişikliğinin, sistemin daha az hatalı işlemesi ile alakalı olduğunu söyleyerek ''Bunun kişilerle alakası yok. Türkiye'de bugün için yeni bir yönetim tarzına ihtiyaç yok, Türkiye çok şükür yönetiliyor ancak eksiklikler var. Onları telafi etmekle alakalı'' diye konuştu.

Tuğrul Türkeş, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde, Avrupalı Türk Demokratlar Derneği İngiltere Şubesi'nin düzenlediği halk buluşmasına katıldı.

Londra'daki Horsney Atatürk Okulu'nda düzenlenen buluşmada, Türkeş okuldaki öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti, onlarla birlikte sohbet etti

Toplantı öncesinde Horsney Atatürk Okulu öğrencilerinin hazırladığı canlı performanslar ve halk oyunları gösterisi izlendi. Türkeş, gösterinin ardından öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştireceği halk oylamasının çıkış sürecini ve neden gerçekleştirilmek istendiğini anlattı.

Türkeş, referandumun sistemin daha az hatalı işlemesi ile alakalı olduğunu belirterek ''Bunun kişilerle alakası yok. Türkiye'de bugün için yeni bir yönetim tarzına ihtiyaç yok, Türkiye bugün çok şükür yönetiliyor ancak eksiklikler var. Onların telafi etmek alakalı'' ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştireceği halk oylamasının çıkış sürecini ve neden gerçekleştiğini anlattı.

Türkeş, İngiltere ziyareti çerçevesindeki Londra'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplumlu Temsilcileri ve Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü.

-Türkeş, öğrencilerle birlikte

-Toplantı salonunda saygı duruşu

-Öğrencilerin gösterileri

-Türkeş'in konuşması