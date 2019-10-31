Turkcell Ukrayna'nın köylerini 4G ile buluşturacak

Turkcell'İn Ukrayna'daki iştiraki Lifecell ile Ukrayna devleti arasında, 4G internet hizmetinin ülke geneline yayılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde düzenlenen yatırım forumunda, ülkede faaliyet gösteren GSM operatörleri Lifecell, Kievstar, Vodafone ve Intertelecom'un genel müdürleri ile Ukrayna Başbakanı Oleksey Gonçaruk, ülkenin kırsal kesimlerine 4G internet erişimi sağlanmasını öngören anlaşmaya imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de hazır bulunduğu törende, Lifecell Ukrayna Genel Müdürü İsmet Yazıcı anlaşmayı imzaladı.

ZELENSKİ TARİHİ BİR ANLAŞMA

İmza töreninde konuşma yapan Zelenski, Bugün tarihi bir anlaşma imzalıyoruz. Bu sayede ülkenin her köşesi mobil bağlantıya ve internet ağına kavuşacak. Büyük yatırımlar, ülkemize inanan ve daha fazla yatırıma hazır olan şirketler sayesinde yapılıyor dedi.

İSMET YAZICI UKRAYNA KABUĞUNU KIRIYOR

Forumda 'nın sorularını yanıtlayan Lifecell Ukrayna Genel Müdürü İsmet Yazıcı ise, Burada olmak güzel. Pek çok insan için herhalde biraz da ürkütücü Mariupol'e gelmek. 10-15 kilometre ilerimizde terörist aktivitelerin olduğu yer var. Fakat Sayın Ukrayna Cumhurbaşkanı ve hükümeti, Ukrayna?nın her köşesinin güvenli olduğunu göstermek için forumu burada düzenledi. Ukrayna, yeni yönetimi altında kabuğunu daha hızlı kırıp, dünyaya daha hızlı entegre olmaya çalışıyor. Biz de tabii ki bunun bir parçasıyız dedi.

İmzalanan anlaşma hakkında da bilgi veren Yazıcı, Bu, yeni cumhurbaşkanı ile gündeme gelen bir inisiyatif. Ülkenin kırsal kesimlerinde 4G şebekesine, geniş bant hizmetlerine erişim yoktu. Sayın Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın başlattığı bu hareketle beraber, başta Lifecell olmak üzere tüm operatörler bu işe imzalarını koydular. Çok kısa zaman içinde ülkenin kırsal kesimlerinde de geniş bant hizmetlerini vermeye başlıyoruz diye konuştu.