Türk ve Yunan Savunma Bakanları Doğu Akdeniz’i görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos'la son dönemde Doğu Akdeniz’de artan gerginliği görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos’un göreve gelmesinin ardından ilk kez Brüksel’de görüştü. Yunan medyasının haberine göre, Yunan Bakan Panagiotopoulos, Doğu Akdeniz’deki Türkiye’nin sondaj çalışmalarını gündeme getirdi. Habere göre, Hulusi Akar’ın da Yunan mevkidaşına Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü bildirildi.