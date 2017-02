Türk turizmi için Almanya'da buluştular

Almanya’nın Essen kentinde dün bir araya gelen turizmciler, Türkiye turizminin yeniden nasıl canlandırılacağını ele aldı. Geçen yıl Essen şehrinde kurulan Türk Acenteler Birliği'nin (COOP TRR) düzenlediği bir gün-lük toplantı ve workshopaTürkiye ve Avrupa'da faaliyet gösteren turizm sektörünün öncü şirketleri ve aynı sektörün çatı kuruluşları katıldı. Etkinlik, iki ayrı aşamada gerçekleştirildi. Salonda yapılan toplantıda Türkiye turizminin son durumu masaya yatırılan konuşmalara yer verildi, ardında da diğer bir salonda kurulan stantlarda Avrupa’daki turizm acenteleri ve Türkiye'den katılan otelciler tanıtımlarını yapma imkanı buldu.

Almanya, Belçika ve Hollanda’daki 500 Türk seyahat acentesini çatısı altında topla-yan Türk Acenteler Birliği (COOP TRR) ilk organizasyonunu Almanya’nın Essen şeh-rinde bulunan toplantı ve gösteri binası Ruhr Turm'da gerçekleştirerek, Türkiye tu-rizminin Avrupa pazarındaki dünü, bugünü ve geleceğinin masaya yatırılmasını sağ-ladı.

ETKİNLİĞE TÜRKİYE’DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Essen'de gerçekleştirilen toplantı ve workshop organizasyonunda Avrupa’daki önemli tur operatörleri, COOP TRR’nin üyesi Türk acenteler, Türkiye’den gelen otelciler ile bir araya gelirken, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) yani sıra TC Kültür ve Turizm Bakanlığı da organizasyona katılarak destek verdi. Etkinliye Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Berlin Tanıtma ve Turizm Ateşesi Hüseyin Gazi Coşan, TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Manavgat-Side Otelci-ler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut, Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurul Üyesi Volkan Yorulmaz ve Paloma Hotels, Barut Hotels, Rixos Hotels, Gloria Hotels, Martı Hotels, Calista Luxury, Starlight Resort, Belek Beach, Susesi Luxury, Mega Saray, Champion Holiday Village, Pine Beach, Club Nena, KKTC'den Elexus Hotel yöneticileri katıldı. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika’daki Türk acentelerin yanı sıra Anex Tour, Öger Tour, Tropo, Bentour, ITT, Just Travel ve Türkiye'den Purple Tour yöneticileri de büyük ilgi gösterdi.

Toplantının moderatörlüğünü Hülya Sancak ile Bora Şahin yaparken, açış konuşma-larını da organizasyona ev sahipliği yapan COOP TRR yöneticileri Fatih Şenel ve Cumhur Sefer yaptı. Daha sonra kürsüye gelen turizm sektörünün öncü isimlerinden TSS Group Başkanı Manuel Molina, “COOP TRR, Almanya ve Avrupa’da gerekli olan birlik ve beraberlik adına önemli bir adım attı. Bu oluşumu oldukça önemsiyoruz. Bizler turizmci olarak birer barış elçisiyiz. TSS Group olarak COOP TRR’nin çalışma-larına destek olacağız” dedi.

TURİZMDEKİ KÖTÜ GÜNLERİ AŞACAĞIZ

T.C. Berlin Tanıtma ve Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, “Tarihi bir gün yaşıyo-ruz. Çünkü uzun zaman sonra ilk kez bu çapta bir işbirliği COOP TRR ile başlamış oluyor. Türkler, Almanya ve Avrupa’da önemli bir güç. Sadece Türkler olarak değil, Alman dostlarımızla birlikte çalışacağız. Türkiye olarak turizmimde ki bu kötü günle-ri hep birlikte aşacağız” dedi.

BAKANLIKTAN TAM DESTEK

Toplantıya katılan ve birde konuşma yapan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet ise, “Cumhurbaşkanlığımızın himaye-sinde başlatılan kampanya, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye daha fazla gelmesine katkı sağlayacaktır. COOP TRR ile Alman dostlarımızın Türkiye talebini artırmak için yoğun bir şekilde çalışacağız. Bakanlığım adına kendilerine bu oluşumu sağladıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi. Toplantının ardından 'ya konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gö-zet, şu ifadelere yer verdi: “Yaşanan çeşitli olaylardan dolayı 2016 yılı, Türkiye tu-rizmi açışından olumlu bir dönem olmadı. Bakanlık olarak bu yıldan başlayarak, bu durumu toparlamayı amaçlıyoruz. Tabi Almanya'da bulunan tur operatörleri ve Türk seyahat acentelerinin bir araya gelerek, bir oluşum ortaya koyması, hem pazardaki gücümüz, hem de ülkemiz ve bakanlığımız açışından önemli imkanlar ortaya koya-caktır. Bundan dolayı da T.C. Berlin Tanıtma ve Turizm Müşavirliği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı olarak bu toplantıya katılarak bu oluşuma doğrudan destek veriyoruz. Başlatılan bu çalışmayı, çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz ve tamamen destek vermeye de hazırız. Ayrıca bunun için her türlü işbirliği nede açığız. Cumhurbaşkanımızın Avrupalı Türk-lere yaptığı çağrıdan sonra, Almanya'dan yedi sekiz kişi bizi arayarak, nasıl katkı su-nabiliriz diye sordu. Bu çok önemli bir gelişmedir bizim için”.

Sektörün önemli isimlerinden Bentour CEO’su Kadir Uğur, “COOP TRR faydalı bir oluşum. Bu oluşumu kaybetmeyelim ve güçlenerek büyütelim. Gecen yıl Avrupa'da yapılan yanlış bilgilendirmeyle, Türkiye turizminin imajı epeyce bozuldu. Türkiye tu-rizminin sorununun ne olduğunu ortaya koyuyoruz, hep birlikte çözümü de üreterek ülke turizminin hak ettiği yere taşıyabiliriz“ dedi.

Türkiye turizminin masaya yatırıldığı yetkinliği organize eden Türk Acenteler Birli-ği'nin (COOP TRR) yöneticilerinden Cumhur Sefer, COOP TRR'yi ve etkinliği 'ya şöyle anlattı:“Türk Acenteler Birliği'ni (COOP TRR) kurmak hep aklımızda olan bir projeydi. Bazı gelişmelerden dolayı Türk turizminin olumsuz bir şekilde etkilenmesi, bizim çalışmalarımızı daha hızlandırdı ve geçen yıl bu birliğimizi hayata geçirdik. Al-manya başta olmak üzere Avrupa’daki Türk seyahat acentelerimizin, her ne olursa olsun Türkiye'den hiç vazgeçmeden sürekli desteklediğini fark etmemizden yola çı-karak, şöyle bir karar aldık: Bu seyahat acentalarımızı bir araya getirerek, birleştire-lim ve büyük bir birlik sağlayalım, hep birlikte hem seyahat acentalarını, hem Türki-ye'deki otelleri, tur operatörlerini ve hava yollarını buluşturmak için böyle bir orga-nizasyon gerçekleştirdik. Bu buluşmayla da, bir birimize nasıl destek veririz, sorunla-rı nasıl aşarızı birlikte konuşarak ancak sonuca gidebileceğimizi düşünerek bu adımı attık. Amacımız seyahat acentelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak, Türkiye turizmine yönelik satışları artırmaktır ve alanda onlara destek sağlamaktır. Kısa zamanda yaptığımız bu toplantıyı tab iki tek başımıza yapmadık. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sektörün önde gelen çatı kurumları da, bize destek verdi. Biz bu oluşuma destek veren her kuruma, her şirkete teşekkür ediyoruz. Bu tür buluş-maları, önümüzde ki yıllarda da gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz“.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen workshop ile Türkiye’den gelen otel yetkili-leri, tur operatörleri ve Türk acenteciler, salonda kurulan stantlarda tanıtıldı.

