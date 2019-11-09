Türk turizmciler, Almanya'nın Münster kentinde buluştu

Merkezi Almanya’nın Essen kentinde bulunan Türk Acenteler Birliği (COOP TRR), Uluslararası Münster Osnabrück Havalimanı'nda (FMO) ‘COOP TRR 4’üncü Yıllık Buluşması' adı altında turizm fuarı düzenledi. Bugün açılışı yapılan ve 9-10 Kasım olarak iki gün sürecek olan turizm fuarı kapsamında, Antalya tanıtım günü de düzenlenecek.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı kentlerinde 928 acente üyesi bulunan COOP TRR’nin Münster Osnabrück Havalimanı'nda düzenlediği iki günlük turizm fuarına, Alman ve Rus acenteleri da katılımlarıyla destek veriyor. Fuara Antalya’dan otel ve turizm sektöründen temsilciler de katılıyor.

Fuarın açılış programına Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, COOP TRR CEO’su Cumhur Sefer, COOP TRR Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şenel, Münster Osnabrück Havalimanı Müdürü Prof. Dr. Rainer Schwarz, Koç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çimen, Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mücella Kantaroğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Dairesi Başkanı Onur Gözet katılarak birer konuşma yaptı.

"TURİZM KÖPRÜSÜ DURUMUNDAYIZ"

Fuarın açış konuşmasını yapan ve COOP TRR'nin kuruluşundan beri yaptığı çalışmaları anlatan COOP TRR CEO’su Cumhur Sefer, “Bizleri destekleyen siz dostlarımızın sayesinde 900’ü aşkın acente üyemizle birlikte, Türkiye ile Avrupa arasında turizm köprüsü oluşturuyoruz” dedi.

Fuarın açılış programına katılan ve bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, COOP TRR'nin çalışmalarını beğendiğini ve her zaman destek vereceklerini ifade ederek, “Türkiye ve Almanya'nın sadece turizmde değil, aynı zamanda ekonomik iş birliği açısından da önemli partner durumundalar. İlişkilerin her zaman geliştirilip güçlendirilmesi gerekiyor, bunun için çalışan şirketlerinde desteklenmesi gerekiyor. Organizeye düzenleyen COOP TRR yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Münster Osnabrück Havalimanı'nda 'Coop TRR 4’üncü Yıllık Buluşması' adı altında bugün başlayan turizm fuarına organizatörler tarafından 25 bin ziyaretçi beklenirken, fuar kapsamında Antalya Günleri’nde Antalya’nın önemli kültürel ve turistik değerleri ziyaretçilere sunulacak. Antalya’dan katılan otel temsilcileri de, işletmelerinin tanıtımlarını yapma imkânı bulacak.