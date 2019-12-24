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Türk soğanı Hindistan mutafağında
Hindistan, ülkenin doğusunda aşırı yağışlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle tarım ürünlerinde rekolte düşüklüğü nedeniyel Türkiye'den soğan ithal etti. Türk soğanları Hind mutfağında yerini alırken, Hindistanlılar ilk defa...
DIŞ HABERLER 24.12.2019, 12:42
Hindistan, ülkenin doğusunda aşırı yağışlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle tarım ürünlerinde rekolte düşüklüğü nedeniyel Türkiye'den soğan ithal etti. Türk soğanları Hind mutfağında yerini alırken, Hindistanlılar ilk defa Türnk soğanı ile tanışmış oldu.
Doğu Hindistan’ın eyaleti Odisha’da yaşanan kuru soğan sıkıntısı sebebiyle Türkiye başta olmak üzere Mısır ve Afganistan’dan kuru soğan ithal edildi. Türk üreticileri 1,5 ayda yaklaşık 50 bin ton soğan ihraç ederken, kuru soğan fiyatlarının bir miktar ucuzladığı belirtildi. 250 bin ton soğan ihtiyacının ancak 200 bin tonunu karşılayan Hindistan, açığı kapatmak için Türkiye’den toplamda 11 bin ton kuru soğan alacak. Mısır'dan 6 bin ton kuru soğan sipariş edilirken, kalanının da Afganistan üzerinden temin edileceği belirtildi.
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