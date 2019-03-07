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Türk savaş gemileri Bulgaristan'ın Varna Limanı'nda

Sevda DÜKKANCI/VARNA(Bulgaristan),()-DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra ettiği Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında TCG Kemalreis Fırkateyni ile  TCG I. İnönü Denizaltısı Bulgaristan'ın Varna...

Türk savaş gemileri Bulgaristan'ın Varna Limanı'nda

Sevda DÜKKANCI/VARNA(Bulgaristan),()-DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra ettiği Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında TCG Kemalreis Fırkateyni ile  TCG I. İnönü Denizaltısı Bulgaristan'ın Varna Limanı'nda demirledi.

Tatbikata ilişkin Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden yapılan basın bildirisinde,  "Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı 27 Şubat-08 Mart 2019 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'e istinaden icra edilmektedir. Tatbikata iştirak eden 67 unsur tarafından, 3 denizde 33 yurtiçi ve 7 yurtdışı liman olmak üzere toplam 40 liman ziyareti icra edilmektedir. Bu kapsamda, 06-08 Mart 2019 tarihleri arasında TCG Kemalreis Fırkateyni ve TCG I.İnönü Denizaltısı tarafından Varna, Bulgaristan liman ziyareti icra edilmektedir. Liman ziyareti hitamında TCG Kemalreis Fırkateyni tarafından Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla geçiş eğitimi icra edilecektir" denildi.

Tatbikatta, Karadeniz'in Bulgar karasularında Türk askeri gemilerinin Bulgar Deniz Kuvvetleri'ne ait Bodri Firkateyni ile birlikte yapacağı çalışmalarda NATO'da müttefik iki ülkenin kuvvetleri arasındaki uyumun artırılması hedeflendiği belirtildi.

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